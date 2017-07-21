Русские станут привилегированной нацией в России ...

Как сообщил в понедельник вечером председатель Госдумы России Вячеслав Володин, последним свои поправки внес Путина, а они были изложены на 24 страницах.

Среди этих поправок - предложения закрепить в Конституции понятия бога, семьи, как союза мужчины и женщины, и победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, Владимир Путин предложил определить в Основном законе, что русский народ является государствообразующим, а русский язык является государственным языком России. При этом отмечено, что "государствообразующий народ" равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на сохранение родного языка.

Примечательно, что в России проживают более 190 народов.

С инициативой об изменении Конституции Российской Федерации выступил 15 января президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. В тот же день была создана рабочая группа по их подготовке, в которую вошли 75 человек. 23 января Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках. Второе чтение запланировано на 10 марта. После утверждения законопроекта в Госдуме, поправки должны одобрить Совет Федерации и минимум две трети региональных законодательных собраний. После этого, текст закона будет подписан президентом.