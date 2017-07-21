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Власти сами признают фиктивность расчета размера социальных пособий

Опубликовано : 03 март 2020 г. 09:10 | Просмотров: 328 | Категория: Власть

Расчеты правительства по утверждению норм расходов для обеспечения пациентов социальных учреждений показали, что расчеты размера минимальной потребительской корзины явно занижены.

Об этом указывает анализ экономиста Дмитрия Барбалата, изучившего соответствующие правительственные документы, согласно которым пациентам социальных учреждений на жизненно важные надобности (без затрат на коммунальные услуги и на вспомогательный персонал) будет выделено почти вдвое больше денег в месяц, чем находящимся дома пенсионерам.

Экономист продемонстрировал, что минимальная потребительская корзина, на основании которой рассчитываются размеры пенсий и пособий признается никчемной самим же правительством.

Свой анализ Дмитрий Барбалат привел в соцсетях, назвав "фуфлом" представляемые официальной статистикой данные о размере минимальной потребительской корзине:

"Постановлением правительства №520/2006 утверждены денежные нормы расходов для обеспечения питанием, медикаментами и перевязочными материалами, одеждой, обувью, мягким инвентарем, санитарно-гигиеническими средствами, играми и игрушками лиц, содержащихся в социальных учреждениях всех типов и уровней.

Согласно утвержденным нормам, в центрах медико-социальной реабилитации для взрослых, на одного пациента в месяц рассчитано расходов в деньгах в сумме 3.880 лей.

В среду правительство, с подачи отраслевого министерства, увеличит эти расходы до 4.116 лей. Обратите внимание, что это расходы только на личные потребности, без учета расходов на электроэнергию и др. услуги.

А теперь обратимся к тому, как наша статистика определяет потребительские расходы.
В корзину расходов включены (якобы) следующие категории расходов:
- продовольствие,
- алкогольные напитки и табак,
- одежда,
- содержание жилища,
- обустройство жилища,
- транспорт,
- расходы на связь,
- расходы на образование,
- гостиничные и ресторанные расходы.

И все это, по расчетам статистики, в 2018г. стоило 2.389 леев.

Сравните: 2.389 леев и 3.880/4.116 леев.

Это и есть официальное признание правительством, что потребительские расходы, поданные статистикой, ФУФЛО. Но именно по этим цифрам считают пенсии и прочие пособия. Именно к таким показателям никак не могут валоризировать/индексировать пенсии и пособия".


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