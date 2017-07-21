Бывшие партнеры по коалиции не считают Андрея Нэстасе реальным конкурентом Додона ...

Кроме того, Партия PAS не видит у Нэстасе "реальных шансов победить Додона".

"Партия PAS приняла к сведению поспешное завершение со стороны Партии Платформа DA процесса отбора и назначения единого и аполитичного кандидата от проевропейских сил на президентские выборы. Мы подтверждаем необходимость поддержать кандидата с реальным шансом победить Додона, учитывая исключительную важность этого голосования для европейского и демократического будущего Республики Молдова", - говорится в официальном заявлении возглавляемой Майей Санду партии по поводу выдвижения Андрея Нэстасе.

Ранее уже сообщалось, что 1 марта, более чем за полгода до объявления даты выборов президента, Платформа DA выдвинула своего лидера Андрея Нэстасе кандидатом на должность президента.

В распространенном по итогам заседания документе, Платформа DA отмечает, что "после почти 4 месяцев (после отставки правительства Санду – Ред.) усилий и постоянных призывов, предпринимаемых Платформой DA с целью объединить под одним национальным проектом все про-европейские, национальные политические энергии против Игоря Додона, они провалились по причинам, которые история запишет в своих книгах".

Как и в 2016 году, сейчас партию Андрея Нэстасе также не беспокоит, что выборы президента проходят по незаконно введенной системе, путем незаконного изменения Конституции.

Решение о выдвижении Андрея Нэстасе было принято в воскресенье, на заседании Национального политического совета Платформы DA.

Предположительно, власти намерены провести выборы президента в ноябре этого года.