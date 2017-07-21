Плахотнюк планирует новую банковскую кражу ...

Беглый олигарх Владимир Плахотнюк продолжает контролировать деежные потоки в Молдове, а в ближайшее время он планирует вывести 100 миллионов евро из контролируемого им банка “Moldindconbank”.

Об этом, сославшись на собственные источники, заявил в своем видеообращении лидер оппозиционной "Нашей партии", мэр Бельц Ренато Усатый.

По словам Усатого, в этом банке более 70% акций принадлежат болгарской компании "Doverie-Invest" S.A., которая является лишь номинальным владельцем. Ренато Усатый настаивает что в действительности за этой компанией стоит бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

"В ближайшие дни они попытаются вывезти 100 млн. евро в некоторые зарубежные фонды. Потом скажут, что эти зарубежные фонды "накрылись", завил Ренато Усатый, отметив, что, скорее всего, ущерб будет опять возложен на население, как это было и в деле с кражей миллиарда.

В этой связи, Ренато Усатый публично обратился к правительству, НЦБК, Национальному банку и Генеральной прокуратуре с призывом внимательно следить за тем, что происходит вокруг “Moldindconbank” и предпринять соответствующие меры по недопущению новой банковской кражи.

Власти пока ничего не сообщали о возможных передвижениях денег со счетов банка "Moldindconbank".