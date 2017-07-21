В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом ...

Первый случай коронавирусной инфекции диагностирован в Черновцах у мужчины, который приехал из Италии ерез Румынию.

Как сообщает издание LIGA, об этом заявил во вторник зам.министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Чиновник отметил, что при пересечении границы у семейной пары температура была нормальной. В Черновицкой области, куда они вернулись, был проведен дополнительный температурный скрининг.

Буквально через два дня после самоизоляции у мужчины появились симптомы, которые могли свидетельствовать о коронавирусе. После консультации с семейным врачом мужчина продолжал оставаться дома, а ночью 29 февраля ему вызвали скорую помощь.

Жена, с которой путешествовал заразившийся, находится в самоизоляции дома, - без каких-либо признаков ОРВИ.

По состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных COVID-19 составило 90 182 человека, скончались от заболевания 3 177 пациентов, побороли болезнь более 48 тысяч людей.