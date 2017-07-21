Трамп поддержал инициативу Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН ...

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кроме президента США Дональда Трампа инициативу поддержал лидер Франции Эмманюэль Макрон, а также председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщает РИА Новости, президент США Дональд Трамп согласился встретиться в рамках "ядерной пятерки" - саммита с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании, который в январе предложил собрать президент России Владимир Путин.

Лавров объявил, что место и время планируемого саммита сейчас согласовываются. "Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем достичь согласия, и тогда об этом будет объявлено", - сказал Лавров.

Владимир Путин предложил созвать саммит 23 января. Президент России отмечал тогда, что на странах — основателях ООН и постоянных членах Совета Безопасности лежит "особая ответственность по сохранению цивилизации". Они, по словам Путина, должны стать примером для других государств.