Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
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Вернувшись из пораженной коронавирусом зоны Италии, депутат Блока ACUM Галина Сажин решила войти в карантин.
Она находилась в Болонье 5 дней и по настоянию коллег по партии находится на карантине.
"У меня нет симптомов, в качестве профилактики я сижу дома. Я находилась в том регионе, в котором вчера или позавчера у кого-то заподозрили заболевание. Я изолировалась по просьбе коллег по партии и обратилась к врачу из Кишинева", - приводит слова депутата телеканал Publika.
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