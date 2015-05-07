Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус ...

Она находилась в Болонье 5 дней и по настоянию коллег по партии находится на карантине.

"У меня нет симптомов, в качестве профилактики я сижу дома. Я находилась в том регионе, в котором вчера или позавчера у кого-то заподозрили заболевание. Я изолировалась по просьбе коллег по партии и обратилась к врачу из Кишинева", - приводит слова депутата телеканал Publika.