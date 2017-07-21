Старейшая футбольная команда закрывается ...

Футбольная команда "Зимбру" выходит из Национального футбольного дивизиона Молдовы после полного прекращения финансирования со стороны владельца клуба.

Об этом заявил не пресс-конференции вице-президент клуба "Зимбру" Севастьян Ботнарь.

Он объявил, что клуб "Зимбру" принял решение снять свою команду с чемпионата в Национальной Дивизии, а команда прекращает свое существование на неопределенный период и не будет участвовать ни в одном турнире после того, как владелец клуба Николай Черный прекратил финансирование команды.

"Господин Черный более не заинтересован финансировать "Зимбру", - отметил Ботнарь, добавив, что якобы решение касается лишь ближайшего года.

Команда была основана в 1947 году и является одной из старейших в Молдове.