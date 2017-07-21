Старейшая футбольная команда закрывается
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Футбольная команда "Зимбру" выходит из Национального футбольного дивизиона Молдовы после полного прекращения финансирования со стороны владельца клуба.
Об этом заявил не пресс-конференции вице-президент клуба "Зимбру" Севастьян Ботнарь.
Он объявил, что клуб "Зимбру" принял решение снять свою команду с чемпионата в Национальной Дивизии, а команда прекращает свое существование на неопределенный период и не будет участвовать ни в одном турнире после того, как владелец клуба Николай Черный прекратил финансирование команды.
"Господин Черный более не заинтересован финансировать "Зимбру", - отметил Ботнарь, добавив, что якобы решение касается лишь ближайшего года.
Команда была основана в 1947 году и является одной из старейших в Молдове.
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