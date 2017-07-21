Болгария добилась резкого снижения цены на российский газ ...

Российский газовый гигант Газпром был вынужден снизить на 40% цену на поставляемый в Болгарию газ из-за снижения котировок на газ на западноевропейских хабах.

Теперь, Болгария будет закупать российский газ по 140 долл. за 1000 куб.м.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на Reuters, Болгария договорилась о снижении цены на газ, импортируемый из России, на 40%. О договоренности объявил во вторник премьер-министр страны Бойко Борисов.

Таким образом, "Газпром" привязал цену на газ для Болгарии к котировкам на западноевропейских газовых хабах, отказавшись от нефтяной индексации в контракте.

В свою очередь, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова отметила важную роль, которую сыграла Европейская комиссия во время переговоров с "Газпромом". "Благодаря вмешательству Еврокомиссии мы можем сегодня радоваться этому отличному результату",— сказала министр.

В 2018 году "Газпром" в рамках урегулирования антимонопольных претензий Еврокомиссии взял на себя дополнительные обязательства в отношении стран Балтии, Польши и Болгарии. Еврокомиссия считала, что "Газпром" злоупотреблял доминирующим положением, навязав этим потребителям контракты с нефтяной индексацией. Теперь эти страны могут требовать от российской монополии пересмотра цен, если они существенно отличаются от котировок газовых хабов в Западной Европе.

Теперь, власти Болгарии намерены снизить на 40% и тариф для конечных потребителей.

Известно, что в минувшем году, чтобы компенсировать снижение доходов от экспорта газа, "Газпрому" пришлось повышать цены для российских потребителей и стран бывшего СССР.