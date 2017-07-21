СМИ сообщают об отставке премьер-министра Украины ...

Сразу несколько украинских СМИ сообщили о поданном премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком прошении об отставке.

Как сообщает издание LIGA, на состоявшемся во вторник заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский представил свое видение изменений в Кабмине.

По данным издания, на этом же заседании спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что Гончарук подал заявление об отставке.

Сам вопрос об отставке правительства Украины и о назначении нового будет рассмотрен 4 марта Верховной радой.

Кроме того, стал известен и новый состав правительства Украины. Его возможно возглавит нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль.

На 4 марта назначено внеочередное заседание Верховной рады, созванное по инициативе президента Владимира Зеленского.

Накануне, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не намерен обсуждать слухи о возможности своей отставки. Он сказал, что насчет этого "будут консультации с президентом и парламентом".