Россия ввела чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса ...

Правительство России ввело запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе защитных масок и комбинезонов химзащиты.

Запрет введен с момента публикации постановления 4 марта до 1 июня 2020 года.

Кроме масок, в списке также указаны одноразовые костюмы химической защиты. респираторы определенного вида, бахилы, дезинфицирующие средства, марля и бинты.

В постановлении правительства России указывается, что заперт вводится "в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей".