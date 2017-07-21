Россия ввела чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса
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Правительство России ввело запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе защитных масок и комбинезонов химзащиты.
Запрет введен с момента публикации постановления 4 марта до 1 июня 2020 года.
Кроме масок, в списке также указаны одноразовые костюмы химической защиты. респираторы определенного вида, бахилы, дезинфицирующие средства, марля и бинты.
В постановлении правительства России указывается, что заперт вводится "в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей".
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