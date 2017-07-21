show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 10:42  

Партия Майи Санду обусловила проведение досрочных выборов новой должностью для своего лидера

Сегодня, 10:28  

Около 40 детей госпитализированы в Комрате с признаками пищевого отравления

Сегодня, 10:02  

С кем встречался в Майами Дмитрий Дьяков ?

Сегодня, 08:42  

Россия ввела чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса

Вчера, 21:36  

СМИ сообщают об отставке премьер-министра Украины

Вчера, 19:47  

Болгария добилась резкого снижения цены на российский газ
все новости
ИЩУ

Россия ввела чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса

Опубликовано : 04 март 2020 г. 08:42 | Просмотров: 231 | Категория: Мир

Правительство России ввело запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе защитных масок и комбинезонов химзащиты.

Запрет введен с момента публикации постановления 4 марта до 1 июня 2020 года.

Кроме масок, в списке также указаны одноразовые костюмы химической защиты. респираторы определенного вида, бахилы, дезинфицирующие средства, марля и бинты.

В постановлении правительства России указывается, что заперт вводится "в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей".


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Россия ввела чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса

Россия ввела чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса ...

Просмотров: 231
СМИ сообщают об отставке премьер-министра Украины

СМИ сообщают об отставке премьер-министра Украины ...

Просмотров: 569
Болгария добилась резкого снижения цены на российский газ

Болгария добилась резкого снижения цены на российский газ ...

Просмотров: 490
Трамп поддержал инициативу Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН

Трамп поддержал инициативу Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН ...

Просмотров: 381
Русские станут привилегированной нацией в России

Русские станут привилегированной нацией в России ...

Просмотров: 3 269
Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму

Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму ...

Просмотров: 762
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 266
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 664
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 770
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 380
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 109 939
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 325
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 47 773
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 41 766
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 38 590
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 27 743
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 24 204
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 22 666
ВЛАСТЬ
Партия Майи Санду обусловила проведение досрочных выборов новой должностью для своего лидера

Партия Майи Санду обусловила проведение досрочных выборов новой должностью для своего лидера

Сегодня, 10:02  С кем встречался в Майами Дмитрий Дьяков ?
Вчера, 17:31  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
Вчера, 13:35  В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
ЛЮДИ
Старейшая футбольная команда закрывается

Старейшая футбольная команда закрывается

Вчера, 17:31  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
29.02.2020  Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев
27.02.2020  Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Бывший прокурор антикоррупции Морарь незаконно помещал в тюрьму бизнесменов с целью наживы

Бывший прокурор антикоррупции Морарь незаконно помещал в тюрьму бизнесменов с целью наживы

01.03.2020  Виорел Морарь стоял 'на шухере' и является соучастником кражи миллиарда долларов – Платон
19.02.2020  Кавкалюк считает 'клеветой' обвинения в организованном им потоке контрабанды
15.02.2020  АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (27)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта