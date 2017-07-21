С кем встречался в Майами Дмитрий Дьяков ? ...

Почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков провел Рождественские каникулы не только в Молдове, но и в США.

Как сообщил агентству OMEGA источник во фракции ДПМ, пока часть фракции во главе с Андрианом Канду ездила в Израиль, где были проведены переговоры с Иланом Шором, Дмитрий Дьяков слетал в Америку.

"Доподлинно известно, что под видом частной семейной поездки наш лидер слетал в Майами, и далеко не случайно был выбран именно этот город", - заявил собеседник агентства, отказавшись уточнить цель поездки Дмитрия Дьякова в Майами.

Известно, что в Майами скрывается беглый олигарх, бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

Сам Дьяков признавался в своих публичных выступлениях, что последний раз говорил с Плахотнюком перед его бегством в июне прошлого года.