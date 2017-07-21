Около 40 детей госпитализированы в Комрате с признаками пищевого отравления ...

В результате массового отравления в Комратскую больницу госпитализированы 36 детей из села Чок-Майдан, Комратского района.

Как сообщает издание gagauzinfo, дети госпитализированы с признаками пищевого отравления.

По словам главы Управления здравоохранения и социальной защиты администрации региона Светланы Дулевой, вечером 3 марта силами врачей Центра здоровья Комрата и Чок-Майдана были проведены все необходимые мероприятия по оказанию медицинской помощи. Были осмотрены все учащиеся школы, которые 3 марта находились на занятиях.

Детей с признаками ухудшения состояния госпитализировали в инфекционное отделение Комратской районной больницы.

"По состоянию на 6 утра [4 марта] госпитализировано 36 детей. Их состояние удовлетворительное. Детям оказана медицинская помощь в полном объеме", - сказала Дулева.

Вечером 3 марта в селе Чок-Майдан, Комратского района, был выявлен случай массового отравления учащихся гимназии в возрасте от 11 до 13 лет.