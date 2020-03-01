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Партия Майи Санду обусловила проведение досрочных выборов новой должностью для своего лидера

Опубликовано : 04 март 2020 г. 10:42 | Просмотров: 153 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Если в 2019 году возглавляемая Майей Санду Партия PAS обещала провести досрочные парламентские выборы через несколько месяцев после свержения режима Плахотнюка, то в этом году условия поменялись.

Как заявил в эфире телеканала N4 председатель парламентской фракции PAS, генеральный секретарь партии Игорь Гросу, досрочные парламентские выборы можно будет провести, если Майя Санду станет президентом на грядущих осенью выборах президента.

Гросу также заявил, что уверен в победе своего партийного лидера.