show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 16:59  

Правительство Украины отправлено в отставку

Сегодня, 10:42  

Партия Майи Санду обусловила проведение досрочных выборов новой должностью для своего лидера

Сегодня, 10:28  

Около 40 детей госпитализированы в Комрате с признаками пищевого отравления

Сегодня, 10:02  

С кем встречался в Майами Дмитрий Дьяков ?

Сегодня, 08:42  

Россия ввела чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса

Вчера, 21:36  

СМИ сообщают об отставке премьер-министра Украины
все новости
ИЩУ

Правительство Украины отправлено в отставку

Опубликовано : 04 март 2020 г. 16:59 | Просмотров: 128 | Категория: Мир

Кабинет министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком был отправлен в отставку решением Верховной рады.

За отставку кабмина проголосовали 353 депутата.

Накануне, журналистам стало известно о том, что Гончарук подал прошение об отставке.

Алексей Гончарук возглавлял Кабинет министров Украины с 29 августа 2019 года.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Правительство Украины отправлено в отставку

Правительство Украины отправлено в отставку ...

Просмотров: 128
Россия ввела чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса

Россия ввела чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса ...

Просмотров: 334
СМИ сообщают об отставке премьер-министра Украины

СМИ сообщают об отставке премьер-министра Украины ...

Просмотров: 664
Болгария добилась резкого снижения цены на российский газ

Болгария добилась резкого снижения цены на российский газ ...

Просмотров: 602
Трамп поддержал инициативу Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН

Трамп поддержал инициативу Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН ...

Просмотров: 463
Русские станут привилегированной нацией в России

Русские станут привилегированной нацией в России ...

Просмотров: 3 363
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 274
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 668
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 773
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 383
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 109 953
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 331
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 47 785
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 41 788
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 38 603
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 28 841
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 24 350
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 22 677
ВЛАСТЬ
Партия Майи Санду обусловила проведение досрочных выборов новой должностью для своего лидера

Партия Майи Санду обусловила проведение досрочных выборов новой должностью для своего лидера

Сегодня, 10:02  С кем встречался в Майами Дмитрий Дьяков ?
Вчера, 17:31  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
Вчера, 13:35  В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
ЛЮДИ
Старейшая футбольная команда закрывается

Старейшая футбольная команда закрывается

Вчера, 17:31  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
29.02.2020  Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев
27.02.2020  Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Бывший прокурор антикоррупции Морарь незаконно помещал в тюрьму бизнесменов с целью наживы

Бывший прокурор антикоррупции Морарь незаконно помещал в тюрьму бизнесменов с целью наживы

01.03.2020  Виорел Морарь стоял 'на шухере' и является соучастником кражи миллиарда долларов – Платон
19.02.2020  Кавкалюк считает 'клеветой' обвинения в организованном им потоке контрабанды
15.02.2020  АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (28)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта