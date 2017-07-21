Правительство Украины отправлено в отставку
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Кабинет министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком был отправлен в отставку решением Верховной рады.
За отставку кабмина проголосовали 353 депутата.
Накануне, журналистам стало известно о том, что Гончарук подал прошение об отставке.
Алексей Гончарук возглавлял Кабинет министров Украины с 29 августа 2019 года.
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