Додон одобрил коалицию Партии социалистов с Демпартией Плахотнюка ...

Ранее неоднократно обещавший "ни при каких условиях не создавать коалиции с Демпартией" занимающий должность президента Игорь Додон приветствовал решение контролируемой им Партии социалистов о создании коалиции с Демпартией.

Додон считает, что такая коалиция создается для "обеспечения долгосрочной политической стабильности и эффективной власти" и "улучшения качества жизни людей".

По мнению Додона, досрочные парламентские выборы "противоречит воле граждан", хотя еще в середине прошлого года он же "категорично" заявлял, что "чем коалиция с ДПМ, лучше досрочные выборы".

Додон вышел со своей очередной "твердой" позицией после того, как Республиканский совет контролируемой им Партии социалистов объявил начале переговоров с Демпартией.

"В результате состоявшихся дискуссий было решено, что необходимо избежать досрочных парламентских выборов, потому что политическая ситуация не разрешится, и они могут нанести только ущерб гражданам", - объяснила ПСРМ свое "принципиальное" решение о коалиции с ДПМ, которое еще неделю назад эта же партия публично опровергала.

Кроме того, ПСРМ объявила, что "в основе возможного будущего политического альянса будет находиться то же политическое соглашение, подписанное ПСРМ и блоком "ACUM"".