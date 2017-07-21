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Партия Майи Санду планировала занять место партии Додона в коалиции с Демпартией

Опубликовано : 04 март 2020 г. 23:53 | Просмотров: 56 | Категория: Власть

Возглавляемая Майей Санду Партия PAS вышла с неожиданным заявлением после решения ПСРМ о коалиции с Демпартией.

Заявив, что "внимательно следит за происходящим в ДПМ", Партия PAS считает, что проголосовавшие в феврале прошлого года за партию Плахотнюка избиратели "в основном являются проевропейцами".

Более того, в своем пресс-релизе PAS призналась, что являлась своеобразным конкурентом Партии социалистов, готовив в течение последних недель собственную "общую платформу" с ДПМ. "В последние недели PAS прилагает большие усилия, чтобы найти общую платформу с ДПМ, путем обсуждения деклараций о необратимости вектора европейской интеграции, осуждения намерений федерализации страны и инициирования процедуры отставки правительства. Все наши попытки были отклонены под разными предлогами", - подчеркивается в пресс-релизе Партии PAS.

В среду контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов объявила о начале переговоров по созданию правящей коалиции с Демпартией. Позже, Демпартия провела заседание своего Национального политсовета, на котором объявила о решении согласиться на коалицию с Партией социалистов. В качестве переговорщиков объявлены Дмитрий Дьяков, Александр Жиздан и Евгений Никифорчук.


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