Скончался бывший Генеральный секретарь ООО Перес де Куэльяр ...

Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и известный перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр умер на 101-м году жизни.

О смерти де Куэльяра перуанское агентство Andina со ссылкой на заявление сына экс-генсека Франсиско Переса де Куэльяра. По его словам, экс-генсек ООН умер у себя дома "от естественных причин".

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в Лиме. С 1940 года работал в перуанском Министерстве иностранных дел.

Несколько лет работал послом в разных странах: в 1964–1966 годах — послом в Швейцарии, в 1969–1971-м — в СССР и Польше, в 1977–1979-м — в Венесуэле.

В 1982 году Перес де Куэльяр занял пост генерального секретаря ООН. На этой должности он проработал два срока подряд, с 1982 по 1991 год.

В 2000–2001 годах Перес де Куэльяр был премьер-министром и возглавлял МИД Перу.