Арестованы два вице-президента Нацбанка ...

Представители Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски в Нацбанке по делу о имевшей место в 2014 году краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы.

В ходе обысков были задержаны два вице-президента Нацбанка.

Власти пока не сообщили имен задержанных. Но из неофициальных источников известно, что задержанными являются Аурелиу Чинчлей и Ион Стурзу.

НЦБК пока не сообщал о том, что можно найти в Нацбанке по прошествии 5 лет с момента кражи.