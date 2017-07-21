Арестованы два вице-президента Нацбанка
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Представители Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски в Нацбанке по делу о имевшей место в 2014 году краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы.
В ходе обысков были задержаны два вице-президента Нацбанка.
Власти пока не сообщили имен задержанных. Но из неофициальных источников известно, что задержанными являются Аурелиу Чинчлей и Ион Стурзу.
НЦБК пока не сообщал о том, что можно найти в Нацбанке по прошествии 5 лет с момента кражи.
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