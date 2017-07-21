Появились имена новых министров в коалиции партий Додона и Плахотнюка ...

Лидер "Нашей Партии" Ренато Усатый опубликовал фамилии новых министров, которые войдут в коалиционное правительство Демпартии и Партии социалистов.

Среди этих министров - один из участников преступной охоты в заповеднике "Пэдуря Домняскэ" (С.Рэйлян) и совершивший преступления при разгоне массовых акций протеста в период режима Плахотнюка (А.Пынзарь).

"Фамилии новых министров на свадьбе демократов и социалистов...

Олег Цуля - нынешний посол Молдовы в Венгрии (родственник Дьякова) - министр иностранных дел;

Сергей Райлян (фин Филипа) - министр экономики;

Александр Пынзарь - министр обороны;

Моника Бабук хочет послом в Румынию", - написал на своей странице Ренато Усатый.

В среду контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов объявила о начале переговоров по созданию правящей коалиции с Демпартией. Позже, Демпартия провела заседание своего Национального политсовета, на котором объявила о решении согласиться на коалицию с Партией социалистов. В качестве переговорщиков объявлены Дмитрий Дьяков, Александр Жиздан и Евгений Никифорчук.