Плахотнюк замешан в деле о поставке в Россию 20 кг гашиша из Марокко ...

Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ", уточняя, что речь идет о партии почти в 20 кг, которую из Марокко доставили в московский гараж подручные бывшего лидера Демпартии Молдовы по кличке Миша-дурак и некий Попа.

По данным издания, теперь в расследовании деятельности наркотрафика, организованного Плахотнюком, насчитывается 30 эпизодов, а новое обвинение связано с доставкой крупной партии гашиша, закупленной летом 2015 года по указанию молдавского политика в Марокко.

"Наркотики после переправки в Испанию и расфасовки, по версии следствия, сообщники Владимира Плахотнюка загрузили в специально купленный для этих целей внедорожник Range Rover Sport с молдавскими номерами, на котором их доставили в неприметный гараж на Голубинской улице, 11 в Москве. Среди тех, кто непосредственно участвовал в поставке, был криминальный авторитет Михаил Николаев, известный под кличками Миша-дурак и Собака, а также некий Попа. Последний и арендовал гараж в Ясенево, где хранился гашиш. Так как при попытке продажи наркотиков участники ОПГ были задержаны, действия господина Плахотнюка были квалифицированы следственным департаментом МВД как покушение на их незаконный сбыт (ст. 30, ст. 228.1 УК).

Интересно, что в новом эпизоде следствие подробно расписало не только действия его конкретных участников, но и дало развернутую картину криминальной деятельности организатора наркотрафика Плахотнюка", - отмечает "КоммерсантЪ".

Издание сообщает, что экс-председателю Демпартии и его ближайшему доверенному лицу Константину Цуцу МВД России заочно вменяет организацию преступного сообщества и участие в нем.

По версии следствия, начиная с 2012 года, оба контролировали поставки крупных партий гашиша из Марокко в страны Евросоюза, а также на Украину и в Россию. Помимо организации наркотрафика Владимиру Плахотнюку вменяются также отмывание через подконтрольные ему банки более $1 млрд и организация покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) своего политического оппонента Ренато Усатого.

Известно, что в настоящее время Плахотнюк находится на территории США. В Июне прошлого года, он тайно бежал из Молдовы, через Приднестровье и Украину.