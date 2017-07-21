Генеральный прокурор заявил о причастности Нацбанка к краже миллиарда
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В результате проведенных в четверг обысков в Нацбанке Молдовы были задержаны 4 человека, из которых двое - нынешние вице-президенты НБМ.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Александр Стояногло, уточнив, что задержанными являются вице-президенты НБМ Аурелиу Чинчлей, Ион Стурзу, бывший президент НБМ Дорин Драгуцн и бывший вице-президент Эмма Тэбырцэ.
Стояногло отметил что, исходя из статуса задержанных лиц, в соответствии с законом он лично распорядился об их задержании.
"Эти действия были давно подготовлены. Мы уверены, что Национальный банк был непосредственно вовлечен в беззакония, связанные с кражей миллиарда", - подчеркнул Стояногло.
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