Генеральный прокурор заявил о причастности Нацбанка к краже миллиарда ...

В результате проведенных в четверг обысков в Нацбанке Молдовы были задержаны 4 человека, из которых двое - нынешние вице-президенты НБМ.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Александр Стояногло, уточнив, что задержанными являются вице-президенты НБМ Аурелиу Чинчлей, Ион Стурзу, бывший президент НБМ Дорин Драгуцн и бывший вице-президент Эмма Тэбырцэ.

Стояногло отметил что, исходя из статуса задержанных лиц, в соответствии с законом он лично распорядился об их задержании.

"Эти действия были давно подготовлены. Мы уверены, что Национальный банк был непосредственно вовлечен в беззакония, связанные с кражей миллиарда", - подчеркнул Стояногло.