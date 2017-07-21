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Отменен очередной визит Додона в Россию из-за коронавируса

Опубликовано : 05 март 2020 г. 21:51 | Просмотров: 159 | Категория: Власть

Традиционная поездка занимающего должность президента Игоря Додона в Санкт-Петербург не состоится из-за коронавируса.

Поездка не состоится из-за решения российских властей отменить проведение Петербургского международного экономического форума в 2020 году, на который традиционно ездит Додон.

Об отмене Форума сообщил председатель организационного комитета Форума, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он объяснил это ситуацией с коронавирусной инфекцией в мире.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - заявил Белоусов.

В свою очередь, власти Санкт-Петербурга полностью поддержали решение Правительства России об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, сообщается на сайте администрации города.

В этом году ПМЭФ должен был пройти в Санкт-Петербурге с 3-го по 6 июня.


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