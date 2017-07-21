Экстрадиция Плахотнюка из США оказалась невозможной ...

После того, как полгода власти рапортовали о том, что ожидают экстрадиции из США беглого олигарха Владимира Плахотнюка, оказалось, что подобная процедура невозможна.

О невозможности выдачи Плахотнюка сообщил журналистам Генеральный прокурор Александр Стояногло по завершении заседания Высшего совета прокуроров.

"Мы расследуем его дело. Если будут собраны доказательства, за местонахождением Плахотнюка будут следить на международном уровне", заявил Генеральный прокурор.

Он добавил, что выдача бывшего лидера ДПМ возможна лишь на основании соответствующего соглашения США, в то время, как между Молдовой и Соединенными Штатами Америки таковое не заключено. В этой связи Стояногло отметил, что процедура выдачи Плахотнюка из США серьезно затруднена.

Безгранично правивший в Молдове с 2014 года олигарх Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила об отречении от власти.

В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждены уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. 17 октября 2019 года Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что он проживает в Майами.