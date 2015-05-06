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Демпартия полностью созналась в содеянных преступлениях – Ренато Усатый

Опубликовано : 06 март 2020 г. 09:32 | Просмотров: 217 | Категория: Власть

Лидер "Нашей партии", мэр Бельц Ренато Усатый удивился, как прошло незамеченным утвержденную в среду Демпартией Декларацию, в которой ДПМ признала, что эта партия грубо попирала демократические нормы, Конституцию и преследовала инакомыслящих.

Об этом Усатый заявил в эфире телеканала N4, зачитав отдельные пассажи документа, в котором говорится, что в партии до недавних пор действовали "элементы", которые "продвигали и применяли практики, чуждые демократии".

"Самое тяжкое заключалось в применении практики запугивания и преследования, а иногда и использования правовых институтов в борьбе с политическими оппонентами и неудобными лицами. Политический туризм на местном и национальном уровне продвигался системно, что ослабило не только доктринальную основу партии, но и демократического общества", - говорится в Декларации ДПМ.

"Обо всех этих преступлениях мы говорили на протяжении всех предшествующих лет. Сейчас, их официально признало и руководство ДПМ. Это явка с повинной, после которой те, кто нарушал закон, должны быть привлечены к ответственности, как и вся партия в целом", - заявил Ренато Усатый.

"Все эти годы мы говорили о том, что ДПМ — это не политическая партия, а организованная преступная группировка. Теперь их можно запретить на основании их собственной декларации. А Партия социалистов ведет переговоры о коалиции с преступной группировкой", - сказал Усатый.

В соответствии с Законом о политических партиях, деятельность партии может быть приостановлена сроком на шесть месяцев, если ее действиями наносится серьезный ущерб политическому плюрализму или основным демократическим принципам. В случае повторного нарушения этого положения закона деятельность партии может быть полностью прекращена.


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