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Павел Филип был у Плахотнюка в Майами

Опубликовано : 06 март 2020 г. 10:14 | Просмотров: 177 | Категория: Власть

Нынешний лидер Демпартии Павел Филип солгал, говоря о том, что не обзался с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком после его бегства из Молдовы.

Об этом заявил в эфире телеканала N4 председатель "Нашей партии" Ренато Усатый.

Усатый сообщил, что Филип специально ездил в США для встречи с Плахотнюком.

"У Павла Филипа есть шанс продемонстрировать, если он является искренним человеком или лжецом. Я предлагаю ему выйти завтра к прессе с обоими паспортами, которыми он владеет. И я вас заверяю, что Филип не сделает этого. А знаете почему? Потому что, в августе ему проставили два штампа в паспорте, когда он съездил к Плахотнюку в Майами", - заявил Ренато Усатый.

Ранее Павел Филип заявлял, что не общался с Владимиром Плахотнюком после того, как 30 июля 2019 года он объявил о сложении мандата депутата и выходе из Демпартии.


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