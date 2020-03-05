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Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда

Опубликовано : 06 март 2020 г. 19:14 | Просмотров: 256 | Категория: Власть / Криминал

Экс-президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану был арестован на 30 суток по делу о краже миллиарда долларов из валютного резерва государства.

Решение об аресте было принято судом сектора Чеканы по запросу прокуроров.

Задержанный накануне Дрэгуцану подозревается в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Дорин Дрэгуцану был президентом Национального банка Молдовы с ноября 2009 года по апрель 2016 года. В ноябре 2014 года, когда в Молдове была проведена крупнейшая финансовая афера, в результате которой из валютного резерва страны был выведен миллиард долларов, Дрэгуцану играл одну из ключевых ролей в преступлении.

Его жена – Отилия Дрэгуцану – была депутатом возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии и подала в отставку в июле прошлого года.


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