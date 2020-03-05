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Кишинев стал источником распространения коронавируса

Опубликовано : 06 март 2020 г. 19:49 | Просмотров: 4 236 | Категория: Страна

Пока власти заверяют "в полном контроле над ситуацией", в Москве госпитализирован больной коронавирусом, прилетевший рейсом из Кишинева.

Об этом сообщается на сайте Департамента Здравоохранения города Москвы.

Как говорится в пресс-релизе о ситуации в связи с распространением инфекции коронавируса, один из госпитализированных с этой инфекцией прибыл на самолете рейсом авиакомпании Air Moldova Кишинев-Москва. Обращает на себя внимание, что он вылетел из Кишинева еще 24 февраля.

В этой связи московские власти призвали всех пассажиров этого рейса, а также других рейсов – из Мюнхена, Вероны и Милана, которыми прилетели другие 5 заболевших, немедленно позвонить в скорую помощь, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение.

"К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра", - говорится в обращении московских властей.

По состоянию на 6 марта, молдавские власти сообщают об отсутствии подтвержденных случаев заражения вирусом коронавируса.




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