Зеленский готов прекратить переговоры с Путиным через год ...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выйти из переговоров с Россией через год, если не будет достигнуто прогресса с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian.

В своем интервью он отметил, что после первой встречи с Путиным на саммите в Нормандии в декабре он установил дедлайн в один год, чтобы добиться прорыва.

Президент Украины считает, что подготовить итоговое соглашение можно в течение года, но не дольше. Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что на случай отказа от переговоров с Россией, есть "два-три плана", но не стал раскрывать их сути.

"Я не дам своих пяти лет, которые мне дал украинский народ, работать по Минскому соглашению пять лет. Я этого не буду делать", - подчеркнул Зеленский.