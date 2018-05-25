Владимир Путин рассказал об отсутствии парашютов на его самолете ...

На борту самолета президента России нет парашютов. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе своей встречи на одном из заводов в Иваново.

Как сообщает издание "КоммерсантЪ", Путин рассказал журналисту издания об отсутствии парашюта на его спецборту во время посещения парашютного завода.

"А у вас есть личный парашют на борту номер один? В вашем самолете?", - задал Путину вопрос журналист издания. "Нет,— признался Владимир Путин.— Чего нет, того нет".

При этом журналисту "Коммерсанта" показалось, что Владимир Путин задумался, почему на президентском борту нет парашюта.

Известно, что основным президентским самолётом в России является четырёхдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-300ПУ. Воздушное судно входит в авиационный парк специального лётного отряда "Россия", предназначенные для перевозки президента и других государственных деятелей России.