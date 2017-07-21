show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 21:43  

FLASH // В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Сегодня, 19:34  

Жена-депутат спасла банкира от тюрьмы

Сегодня, 15:34  

Владимир Путин рассказал об отсутствии парашютов на борту его самолета

Сегодня, 01:36  

Зеленский готов прекратить переговоры с Путиным через год

Вчера, 19:49  

Кишинев стал источником распространения коронавируса (TOP)

Вчера, 19:14  

Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда
все новости
ИЩУ

Жена-депутат спасла банкира от тюрьмы

Опубликовано : 07 март 2020 г. 19:34 | Просмотров: 769 | Категория: Власть

Вице-президент Нацбанка Аурелиу Чинчлей стал единственным из четверых задержанных два дня назад по делу о краже миллиарда, кто был отпущен на свободу.

В субботу, прокуроры не стали запрашивать предварительный арест в отношении Чинчлея. Судьи полностью согласились с доводами прокуроров, сообщивших ,что он сотрудничает со следствием и поэтому может находиться под подпиской о невыезде.

Известно, что вице-президент Нацбанка Молдовы Чинчлей приходится мужем депутату Демпартии Руксанде Главан, входившей в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка, а ныне вошедшей в переговоры о коалиции с Партией социалистов Игоря Додона.

В пятницу, суд принял решение удовлетворить запрос прокуроров о предварительном аресте на 30 суток бывшего президента Нацбанка Дорина Дрэгуцану.

В субботу, на 30 суток были арестованы задержанные вместе с Чинчлеем и Дрэгуцану бывшая вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ и начальник одного из отделов НБМ Ион Ропот. Все они были в своих должностях на момент кражи эквивалента суммы в 1 миллиард долларов из финансово-банковской системы.




Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
FLASH // В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом

FLASH // В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом ...

Просмотров: 244
Жена-депутат спасла банкира от тюрьмы

Жена-депутат спасла банкира от тюрьмы ...

Просмотров: 754
Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда

Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда ...

Просмотров: 618
Павел Филип был у Плахотнюка в Майами

Павел Филип был у Плахотнюка в Майами ...

Просмотров: 2 024
Демпартия полностью созналась в содеянных преступлениях – Ренато Усатый

Демпартия полностью созналась в содеянных преступлениях – Ренато Усатый ...

Просмотров: 1 290
Экстрадиция Плахотнюка из США оказалась невозможной

Экстрадиция Плахотнюка из США оказалась невозможной ...

Просмотров: 18 047
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 327
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 714
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 823
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 421
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 110 094
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 526
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 47 924
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 41 905
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 38 716
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 34 603
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 24 664
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 22 818
ВЛАСТЬ
FLASH // В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом

FLASH // В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Сегодня, 19:34  Жена-депутат спасла банкира от тюрьмы
Вчера, 19:14  Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда
Вчера, 10:14  Павел Филип был у Плахотнюка в Майами
ЛЮДИ
Старейшая футбольная команда закрывается

Старейшая футбольная команда закрывается

03.03.2020  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
29.02.2020  Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев
27.02.2020  Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда

Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда

05.03.2020  Генеральный прокурор заявил о причастности Нацбанка к краже миллиарда
05.03.2020  Плахотнюк замешан в деле о поставке в Россию 20 кг гашиша из Марокко
02.03.2020  Бывший прокурор антикоррупции Морарь незаконно помещал в тюрьму бизнесменов с целью наживы



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (47)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта