Жена-депутат спасла банкира от тюрьмы ...

Вице-президент Нацбанка Аурелиу Чинчлей стал единственным из четверых задержанных два дня назад по делу о краже миллиарда, кто был отпущен на свободу.

В субботу, прокуроры не стали запрашивать предварительный арест в отношении Чинчлея. Судьи полностью согласились с доводами прокуроров, сообщивших ,что он сотрудничает со следствием и поэтому может находиться под подпиской о невыезде.

Известно, что вице-президент Нацбанка Молдовы Чинчлей приходится мужем депутату Демпартии Руксанде Главан, входившей в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка, а ныне вошедшей в переговоры о коалиции с Партией социалистов Игоря Додона.

В пятницу, суд принял решение удовлетворить запрос прокуроров о предварительном аресте на 30 суток бывшего президента Нацбанка Дорина Дрэгуцану.

В субботу, на 30 суток были арестованы задержанные вместе с Чинчлеем и Дрэгуцану бывшая вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ и начальник одного из отделов НБМ Ион Ропот. Все они были в своих должностях на момент кражи эквивалента суммы в 1 миллиард долларов из финансово-банковской системы.