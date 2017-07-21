FLASH // В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом ...

Заразившейся является прилетевшая рейсом из Болоньи женщина 48-ми лет. Под угрозой заражения, в первую очередь, – свыше 100 человек прилетевших в Кишинев этим же рейсом.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, "в Республике Молдова подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа". Ведомство отмечает, что "пациентка помещена в стратегическое больничное учреждение, где она принимает соответствующее лечение".

Сообщается, что женщина была принята в Аэропорту службой 112, по отдельному коридору. Ее состояние здоровья тяжелое, отмечена двухсторонняя бронхопневмония, острая дыхательная недостаточность, повышенная температура, кашель, общее недомогание.

В то же время министерство обратилось ко всем пассажирам рейса авиакомпании Air Moldova, 9U 480, Болонья-Кишинев, прибывшего в Молдову в субботу, в 11.29, оставаться изолированными по месту жительства и в срочном порядке проинформировать семейного врача для обследования.

Власти пока не сообщили, сколько пассажиров находилось на борту указанного самолета. Известно, что самолеты с этого направления прибывают полными. Соответственно, речь идет не менее чем о 100 пассажирах.