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Московские друзья Додона считаются членами гей-лобби

Опубликовано : 07 март 2020 г. 23:32 | Просмотров: 381 | Категория: Власть

(ВИДЕО) В руководстве России много геев, гей-лобби очень мощное, а разнузданная антигей-пропаганда в России рассчитана исключительно на "широкие народные массы".

Об этом заявил известный российский политолог, журналист и телеведущий Станислав Белковский в авторском проекте одного из самых влиятельных украинских журналистов и телеведущих Дмитрия Гордона.

Среди перечисленных Белковским влиятельных руководителей России, являющихся членами влиятельного гей-лобби, есть и глава "Газпрома" Алексей Миллер, с которым неоднократно встречался и "решал вопросы" занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон.

Станислав Белковский отметил, что гомосексуализм "является традиционной на сегодняшний день ориентацией, как и любая другая, поэтому ничего предосудительного я в этом не вижу". Он также добавил, что в современной путинской России "борьба с гомосексуалами и гомосексуализмом на федеральном ТВ предназначена только для широких народных масс".

Он подтвердил, что в сегодняшнем руководстве России много геев.

"Гей-лобби очень мощное. Именно поэтому оно может себе позволить такую разнузданную ни на что н влияющую в смысле принятия решений и назначений на ключевые посты антигей-пропаганду. Когда нынешняя команда Алексея Борисовича Миллера пришла в начале нулевых годов 21 века руководить "Газпромом", то эту команду называли "Голубой поток", - добавил Станислав Белковский.

До этого, Белковский сказал, что "есть версии", согласно которым, во влиятельное гей-лобби в России входит и спикер Госдумы Вячеслав Володин, и ряд других чиновников.

Ранее, Додон неоднократно бравировал своей дружбой с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "Миллер водолей, Греф (глава Сбербанка РФ — прим. ред.) водолей, председатель Госдумы (Вячеслав Володин — прим. ред.) — водолей, кто там у нас… Миронов, Справедливая Россия — водолей. Я тут посмотрел вокруг, мы собрались такая команда серьезных водолеев", - рассказал в одном из своих видеоинтервью Додон.




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