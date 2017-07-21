Власти показали свою некомпетентность в борьбе с коронавирусом ...

После того, как было сообщено, что первый зараженный Корнавирусом прилетел рейсом из Болоньи, оказалось, что рейс был не из Болоньи, а из Милана.

Министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения вышло с исправлением, согласно которому зараженная женщина прилетела рейсом Милан-Кишинев авиакомпании WizzAir W6 3796, приземлившимся в 11.47.

В этой связи, Минздрав обратился уже к пассажирам этого рейса изолироваться по месту жительства и незамедлительно проинформировать семейного врача. Несколькими часами ранее, это же ведомство обратилось с таким же призывом к пассажирам рейса Болонья-Кишинев авиакомпании Air Moldova.

Ранее сообщалось, что в субботу в Молдове был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа. Минздрав сообщил, что прилетевшая из Италии 48-летняя женщина была "помещена в стратегическое больничное учреждение, где она принимает соответствующее лечение".

Женщина была принята в Аэропорту службой 112, по отдельному коридору. Ее состояние здоровья тяжелое, отмечена двухсторонняя бронхопневмония, острая дыхательная недостаточность, повышенная температура, кашель, общее недомогание.