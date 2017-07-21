Зараженный коронавирусом самолет перевез в субботу около тысячи человек ...

Самолет авиакомпании WizzAir, которым прилетела из Милана в Кишинев инфицированная коронавирусом женщина, совершил после этого еще четыре рейса на самые популярные направления.

Речь идет о самолете авиакомпании WizzAir с бортовой регистрацией HA-LYD.

По данным сервиса Flightradar, менее чем через час после известного уже рейса из Милана, этот же борт вылетел в Рим.

Далее, спустя 50 минут, этот самолет из Рима прилетел в Кишинев. Через 25 минут после этого, из Кишинева самолет направился в Берлин. В Берлине, простояв полчаса, он же отправился опять в Кишинев.

Все эти данные указывают, что физически даже не было никакой возможности для полной дезинфекции воздушного судна.

Согласно данным авиакомпании WizzAir, на ее самолетах Airbus A 320 – 180 посадочных мест. Известно, что самолеты этих рейсов обычно заполнены. Соответственно, только 7 марта, начиная с известного уже рейса Милан-Кишинев, этим бортом было перевезено около тысячи пассажиров.

Молдавские власти пока ничего не сообщали о своих дальнейших действиях по этому поводу.