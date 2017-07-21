Власти объявили оранжевый код опасности заражения коронавирусом ...

В Молдове объявлено о реальной угрозе заражения коронавирусом и установлен оранжевый код опасности.

Об этом министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну объявила на состоявшемся в воскресенье экстренном заседании правительственной комиссии под руководством премьер-минстра.

До этого, в Молдове действовал желтый код опасности.

Власти начали объявлять о готовности предпринять дополнительные меры лишь после того, как накануне в Аэропорту Кишинева была выявлена тяжело больная инфицированная женщина, прилетевшая рейсом из Милана.

"Оранжевый код на национальном уровне. Просим граждан информироваться из официальных источников, не паниковать и в случае необходимости обращаться к семейному врачу. Это завезенный в страну случай, но все мы должны быть предельно осторожными и бдительными", – заявила министр.

В ходе заседания комиссии рассматривались различные меры противодействия распространению болезни, включая ограничение учебного процесса в школах, но пока такое решение не принято.