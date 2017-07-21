Из-за коронавируса в Леушенах был задержан рейсовый автобус из Италии
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Рейсовый автобус с пассажирами был задержан молдавской Пограничной полицией из-за подозрений в заражении коронавирусной инфекцией в отношении нескольких пассажиров.
О задержании автобуса сообщил в соцсетях и премьер-министр Ион Кику.
Позже, представители Пограничной полиции сообщили журналистам, что пассажиров сначала передали Службе 112, а после проверки пассажирам было разрешено уехать с условием дальнейшего изолирования по месту жительства.
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