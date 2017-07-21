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Из-за коронавируса в Леушенах был задержан рейсовый автобус из Италии

Опубликовано : 08 март 2020 г. 11:02 | Просмотров: 0 | Категория: Власть

Рейсовый автобус с пассажирами был задержан молдавской Пограничной полицией из-за подозрений в заражении коронавирусной инфекцией в отношении нескольких пассажиров.

О задержании автобуса сообщил в соцсетях и премьер-министр Ион Кику.

Позже, представители Пограничной полиции сообщили журналистам, что пассажиров сначала передали Службе 112, а после проверки пассажирам было разрешено уехать с условием дальнейшего изолирования по месту жительства.


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