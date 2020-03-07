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Владимир Путин определил круг задач бывшему премьер-министру России

Опубликовано : 08 март 2020 г. 23:34 | Просмотров: 275 | Категория: Мир

Президент России подписал указ, в котором определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как сообщает РБК, в своем новом качестве Дмитрий Медведев будет информировать президента по вопросам обеспечения национальной безопасности, а также согласовывать доклад о состоянии национальной безопасности и проекты положений о Совбезе и его аппарате.

Среди полномочий заместителя председателя также контроль за исполнением указаний и поручения президента в сфере обеспечения национальной безопасности и участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России.

Заместитель председателя также вносит предложения председателю по координации членов Совбеза, проводит совещания по стратегическому планированию, участвует в подготовке федеральных целевых программ и представляет Совет во взаимоотношениях с госорганами.

Председателем Совета Безопасности является президент России Владимир Путин.

Новая должность заместителя главы Совета Безопасности России была создана специально для Дмитрия Медведева. Он был на нее назначен 16 января, сразу после того, как Медведев был отправлен в отставку. Сам Медвдев объяснял свою отставку желанием дать возможность Владимиру Путину реализовать предложения по реформе политической системы страны.


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