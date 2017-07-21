Румыния полностью отменила авиасообщение с Италией из-за коронавируса
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Все авиарейсы, как в Италию, так и из Италии, были отменены до 23 марта.
Об отмене рейсов, начиная с 12.00 9 марта объявил министр внутренних дел Румынии Марчел Вела.
Эта мера является обязательной для всех аэропортов Румынии.
По данным румынских властей, в Румынии подтверждены 15 случаев инфицирования коронавирусом.
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