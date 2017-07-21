Мировые цены на нефть обвалились ...

Цена нефти на азиатских рынках обвалилась более чем на 31% в начале торгов в понедельник. Это произошло после того, как в пятницу страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Как сообщает Би-би-си, крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия, входящая в ОПЕК, объявила о снижении официальных цен, затем стоимость марки Brent упала до 31 доллара за баррель, сообщает Блумберг. К утру котировки Brent составляли 32,6 доллара.

Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался излишек нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не смогут. Кроме того, больше не будут действовать и предыдущие договоренности, поэтому с 1 апреля все обязательства по ограничению производства нефти отменяются.

В конце февраля стоимость Brent составляла около 50 долларов за баррель, а 6 марта, после того, как стало известно о развале сделки ОПЕК о сокращении добычи, она упала на 9% и приблизилась к 45 долларам.

Как отмечает Блумберг, это самое стремительное падение стоимости нефти после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе.

По данным агентств Блумберг и Рейтер, причиной срыва сделки с альянсом ОПЕК+ (который включает в себя ОПЕК и еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе Россию), стала именно позиция Москвы. Как сообщали СМИ, российские власти выступили против дополнительного сокращения добычи нефти.