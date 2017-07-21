Центробанк России принял срочные меры из-за падения рубля ...

После того, как резко снизилась цена на нефть, курсы доллара и евро взлетели к российскому рублю до максимумов с 2016 года. Сейчас доллар торгуется в районе 72,75 рубля, евро - 82,9 рубля.

В этой связи, Центральный банк Российской Федерации принял решение в течение ближайших 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. "Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - говорится в пресс-релизе Центробанка России.

Ранее уже сообщалось, что падение цен на нефть боле чем на 30 % было спровоцировано провалом переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, которые в пятницу не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей.