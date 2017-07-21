Додон против закрытия авиарейсов на Италию ...

Занимающий должность президента Игорь Додон считает нецелесообразным закрытие авиарейсов на и из Италии в Молдову.

Об этом он заявил по окончании "планерки" с премьер-министром и председателем парламента, несмотря на то, что ряд стран, включая Румынию отменили авиасообщение с Италией.

Додон объявил, что "на первом этапе" пока еще лишь обсуждается введение запрета на транзит через Молдову иностранных граждан, летящих Италию, либо из Италии.

"Принимая во внимание, что Румыния может запретить или уже запретила [рейсы], и чтобы мы не имели транзит через Молдову граждан других стран из зараженных зон, мы предлагаем разработать механизм, чтобы из стран-очагов инфекции в Молдову был разрешен прилет только гражданам Республики Молдова", - отметил Додон.

Ранее уже сообщалось, что начиная с 12.00 9 марта, Румыния полностью отменила авиасообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса.