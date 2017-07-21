Додон предложил запретить акции протеста под предлогом борьбы с коронавирусом ...

Занимающий должность президента Игорь Додон объявил, что одной из мер, запланированной на ближайшие дни, является запрет массовых акций и демонстраций.

Об этом Додон заявил в понедельник, по итогам "планерки" с премьер-министром и председателем парламента.

Додон уточнил, что, принимая меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, уже в ходе текущей недели власти разработают специальный законопроект, согласно которому правительство будет наделено правом запрещать массовые манифестации.

В этой связи он сослался на примеры Румынии и "других европейских стран", где, по его утверждению, запрещены акции, объединяющие в одном месте свыше 500 или 1000 человек.

"Сегодня, закон не позволяет этого правительству. Поэтому, это положение должно быть внесено в законопроект, который будет утвержден уже на этой неделе", - завил Игорь Додон.

В то же время, Додон отказался от идеи закрыть авиасообщение с Италией, как это было сделано Румынией, начиная 9 марта.

Примечательно, что объявленные Додоном планы по запрету массовых манифестаций совпадают с ростом недовольства среди населения планами контролируемой им власти по созданию коалиции с Демпартией.