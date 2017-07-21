Додон обвинен в узурпации власти и незаконных решениях на фоне мер по борьбе с коронавирусом ...

Озвученная Игорем Додоном инициатива о запрете транзита через Молдову для пассажиров авиарейсов из Италии расценено, как незаконное и нарушающее целый ряд международных обязательств, включая Соглашение о безвизовом режиме с ЕС.

Об этом заявил в соцсетях лидер партии "Европейские левые" Григорий Петренко, комментируя заявления Додона после его "планерки" с премьер-министром и председателем парламента.

"Что это за тройка (премьер, президент и спикер парламента), которые в понедельник по утрам принимают решения по различным вопросам жизнедеятельности страны, не имея на то полномочий по Конституции? Это что за новый орган власти? Президиум Политбюро ПСРМ что ли?

Такие же вопросы к т.н. Высшему Совету Безопасности, чьи полномочия не прописаны в Конституции.

И вот такой неконституционный орган как тройка КИку-ДОдон-Зинаида Петровна (сокращенно КИДОЗ) принимает решение не пускать иностранцев в страну, если они прилетели из Италии", - отметил Григорий Петренко.

В этой связи Петренко объяснил, что реализация озвученного Додоном плана просто невозможна по целому ряду причин.

"Во-первых, это технически невозможно осуществить. Иностранцев пустят на борт в Италии, если они купили билеты. Получается, что либо иностранцами надо будет набивать транзитную зону аэропорта, либо депортировать обратно в Италию.

Во-вторых, кто-нибудь из этих КИДОЗ-ников подумал, что такое решение противоречит Соглашению о безвизовом режиме с ЕС (если речь идёт о гражданах ЕС), а также противоречит Соглашениям в рамках СНГ и двусторонним соглашениям о безвизовых поездках (если речь идёт о россиянах, гражданах Украины и пр.)? Последствия, по-моему, не стоит объяснять.

В-третьих, из Италии может приехать кто угодно из иностранцев, не имея цели транзита. Их как отделять будут?

В-четвёртых, есть граждане Молдовы, которые могут прилететь в страну, имея при себе только румынские или итальянские документы. Они тоже попадут под дискриминацию по критерию гражданства?

И последнее: почему этот КИДОЗ вообще решил, что они имеют право на узурпацию власти и принятие каких-либо решений в рамках этой тройки?", - заявил Григорий Петренко.

Ранее уже сообщалось, что занимающий должность президента Игорь Додон считает нецелесообразным закрытие авиарейсов в Италию и из Италии в Молдову. Об этом он заявил по окончании "планерки" с премьер-министром и председателем парламента, несмотря на то, что ряд стран, включая Румынию, отменили авиасообщение с Италией.

Додон объявил, что "на первом этапе" пока еще лишь обсуждается введение запрета на транзит через Молдову иностранных граждан, летящих Италию, либо из Италии.