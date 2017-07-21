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Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ

Опубликовано : 09 март 2020 г. 15:13 | Просмотров: 0 | Категория: Власть / Криминал

Требование о привлечении к уголовной ответственности руководство АО "Молдовагаз" и Нацагентства по регулированию в энергетике направлено в Генеральную прокуратуру Общественной организацией ”Moldova Liberă”.

Об этом сообщил руководитель организации Александр Петков, уточнив, что руководство молдо-российского АО "Молдовагаз" и Национального агентства по регулированию в энергетике ответственно за взимание платы за газ по "фактически фальшивым платёжкам".

Петков уточнил, что требование о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество, служебную халатность и превышение служебных полномочий объясняется тем, что, фактически, с 8 июля 2018 года АО "Молдовагаз" ежемесячно продолжает выставлять всем потребителям счета по уже несуществующей Методологии расчета, утверждения и применения тарифов на газ.

Незаконность действующих тарифов наступила в связи с положениями Закона о природном газе, которым было предписано ввести в действие до 8 июля 2018 года новую Методологию.

"Несмотря на то, что требование закона не было исполнено, с 8 июля 2018 года (более полутора лет) АО "Молдовагаз" ежемесячно продолжает выставлять всем потребителям счета по уже несуществующей Методологии.

Чтобы представить масштабы мошенничества, в 2019 году в Молдове было 736 045 потребителей газа. То есть, ежемесячно высылалось и продолжает высылаться 736 тысяч фактически фальшивых платёжек за газ!", - заявил Александр Петков, опубликовав направленное в Генеральную прокуратуру требование.

В то же время, он предупредил "всех тех, кто начнет бросаться "аргументами", что якобы после пересмотра Методологии, "тарифы должны вырасти". "Пересмотрим Методологию, проведем нормальный аудит затрат (про новое здание "Молдовагаз" за полмиллиарда леев ещё помните?), добьёмся публикации Контракта на поставку и транзит газа, заставим соблюдать стандарт качества газа, а потом посмотрим, кто кому должен.

И, главное, напомним молдо-российскому газовому монополисту, что известная фраза Жеглова "Вор должен сидеть в тюрьме!", была произнесена по-русски и не требует для менеджмента этого предприятия перевода", - отметил он.

Кроме того, предложил заодно и проверить, "если после смены руководства, Прокуратура, как это записано в ст.1 Закона о прокуратуре, "содействует соблюдению правопорядка, осуществлению правосудия, защите прав и законных интересов личности и общества".

Ранее уже сообщалось о многочисленных нарушениях в тарифной политике, а также в нецелевом использовании молдо-российским предприятием "Молдовагаз" взимаемой с потребителей платы за газ.

Одним из примеров подобной деятельности было строительство фешенебельного офисного здания по документам убыточного АО "Молдовагаз", а затем его фиктивной продажи более чем за 500 миллионов леев также убыточному дочернему предприятию ”Flacăra Albastră”.


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