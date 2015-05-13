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Мэр Бельц Ренато Усатый настаивает на временном закрытии школ и детсадов для защиты от коронавируса

Опубликовано : 09 март 2020 г. 18:40 | Просмотров: 1 298 | Категория: Власть / Страна

Бельцкий градоначальник считает, что власти должны предпринять чрезвычайные меры, пока ситуация с коронавирусом не вышла из-под контроля, а школы и детские сады должны приостановить свою работу на 3-4 недели.

Об этом мэр Бельц Ренато Усатый заявил в своем видеообращении в соцсетях.

"Я считаю, что сегодня школы и детские сады должны прекратить свою работу на 3-4 недели. Мы посмотрим. Даст Бог – это минимально нас коснулось и потом все выйдут с хорошим настроением на работу и в школу. Поэтому, сегодня нельзя ждать, пока люди заболеют – это главное преступление", - сказал Усатый.

Он также призвал центральные власти Молдовы выйти с четкой программой по предотвращению возникновения возможной эпидемии в стране.

"Я призываю центральные власти выйти с какой-то четкой программой с мероприятиями по предотвращению [возникновения эпидемии]. К концу марта, если сегодня не предпринять никаких мер – у нас будет чрезвычайное положение в стране. Я считаю, что сегодня нужно сделать все для того, чтобы это предотвратить. И сегодня другой возможности кроме как временно приостановить работу детских садов и школ, нет", - подчеркнул мэр Бельц Ренато Усатый.

В понедельник, выступая со своим "планом" по предотвращению распространения коронавирусной инфекции занимающий должность президента заявил, что власти не собираются объявлять вынужденные каникулы в образовательных учреждениях.

Среди мер, которые, по мнению Додона, могут способствовать эпидемии: запрет транзита авиапассажиров из Италии, а также запрет масовых манифестаций и акций протеста.


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