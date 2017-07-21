show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 20:42  

В Румынии из-за коронавируса закрываются школы и детсады

Сегодня, 18:40  

Мэр Бельц Ренато Усатый настаивает на временном закрытии школ и детсадов для защиты от коронавируса

Сегодня, 15:13  

Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ

Сегодня, 14:35  

Додон обвинен в узурпации власти и незаконных решениях на фоне мер по борьбе с коронавирусом

Сегодня, 12:32  

Додон предложил запретить акции протеста под предлогом борьбы с коронавирусом

Сегодня, 10:20  

Додон против закрытия авиарейсов на Италию
все новости
ИЩУ

В Румынии из-за коронавируса закрываются школы и детсады

Опубликовано : 09 март 2020 г. 20:42 | Просмотров: 236 | Категория: Мир

С 11 марта в Румынии будут закрыты все детские сады и школы из-за угрозы распространения коронавируса.

Как заявил премьер-министр Румынии Людовик Орбан, вынужденные каникулы продолжатся до 22 марта.

Решение об этом было принято в понедельник вечером Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министр Румынии также объявил, что период каникул может быть продлен. Он заявил, что эта мера превентивного характера.

"Хотим увидеть эволюцию болезни, количество заболеваний, а наша забота - оградить детей от любого риска заражения, который может быть в школах", - заявил премьер-министр Румынии Людовик Орбан.

По состоянию на 9 марта, в Румынии подтверждены 17 случаев заражения коронавирусом.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
В Румынии из-за коронавируса закрываются школы и детсады

В Румынии из-за коронавируса закрываются школы и детсады ...

Просмотров: 236
Центробанк России принял срочные меры из-за падения рубля

Центробанк России принял срочные меры из-за падения рубля ...

Просмотров: 950
Мировые цены на нефть обвалились

Мировые цены на нефть обвалились ...

Просмотров: 471
Румыния полностью отменила авиасообщение с Италией из-за коронавируса

Румыния полностью отменила авиасообщение с Италией из-за коронавируса ...

Просмотров: 406
Владимир Путин определил круг задач бывшему премьер-министру России

Владимир Путин определил круг задач бывшему премьер-министру России ...

Просмотров: 566
Владимир Путин рассказал об отсутствии парашютов на борту его самолета

Владимир Путин рассказал об отсутствии парашютов на борту его самолета ...

Просмотров: 1 101
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 360
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 743
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 839
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 442
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 110 157
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 603
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 48 021
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 41 971
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 38 800
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 34 998
Кишинев стал источником распространения коронавируса

Кишинев стал источником распространения коронавируса

Просмотров: 24 919
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 24 741
ВЛАСТЬ
Мэр Бельц Ренато Усатый настаивает на временном закрытии школ и детсадов для защиты от коронавируса

Мэр Бельц Ренато Усатый настаивает на временном закрытии школ и детсадов для защиты от коронавируса

Сегодня, 15:13  Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ
Сегодня, 14:35  Додон обвинен в узурпации власти и незаконных решениях на фоне мер по борьбе с коронавирусом
Сегодня, 12:32  Додон предложил запретить акции протеста под предлогом борьбы с коронавирусом
ЛЮДИ
Старейшая футбольная команда закрывается

Старейшая футбольная команда закрывается

03.03.2020  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
29.02.2020  Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев
27.02.2020  Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ

Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ

06.03.2020  Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда
05.03.2020  Генеральный прокурор заявил о причастности Нацбанка к краже миллиарда
05.03.2020  Плахотнюк замешан в деле о поставке в Россию 20 кг гашиша из Марокко



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (62)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта