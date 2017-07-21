В Румынии из-за коронавируса закрываются школы и детсады
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С 11 марта в Румынии будут закрыты все детские сады и школы из-за угрозы распространения коронавируса.
Как заявил премьер-министр Румынии Людовик Орбан, вынужденные каникулы продолжатся до 22 марта.
Решение об этом было принято в понедельник вечером Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям.
Премьер-министр Румынии также объявил, что период каникул может быть продлен. Он заявил, что эта мера превентивного характера.
"Хотим увидеть эволюцию болезни, количество заболеваний, а наша забота - оградить детей от любого риска заражения, который может быть в школах", - заявил премьер-министр Румынии Людовик Орбан.
По состоянию на 9 марта, в Румынии подтверждены 17 случаев заражения коронавирусом.
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