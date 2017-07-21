Во всей Италии объявлен карантин из-за коронавируса ...

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что со вторника карантин вводится на всей территории страны.

Согласно утвержденным правительством нормам, никто не сможет покинуть Италию, либо въехать в страну, без определенной необходимости.

"Оставайся дома! Наступил момент ответственности!", - заявил премьер-министр Конте. По словам Конте, людям разрешено ездить только на работу или в случае чрезвычайной надобности.

Власти отменили по всей стране массовые мероприятия, включая матчи национального футбольного чемпионата. Школы и университеты будут закрыты до 3 апреля, с возможным продлением каникул. Массовые собрания запрещены, а бары и рестораны будут работать лишь до 18 часов.

"Нет больше времени, масштабы заражения расширяются. Мы примем еще более жесткие меры. Необходимо изменить обычаи во благо Италии: Оставайтесь дома! Мы понимаем необходимость общения, но не можем более позволить эти эпизоды социализации, которые также стали заразными", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на срочно проведенной в понедельник вечером пресс-конференции.

По последним данным, в Италии заболели 9172 человека. 463 умерли (больше чем в любой другой стране помимо континентального Китая), 724 выздоровели, состояние еще 700 оценивается как тяжелое.