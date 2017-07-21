FLASH // Власти запретили все массовые манифестации ...

Под предлогом борьбы с коронавирусом, правительство решило отменить все массовые мероприятия на всей территории Молдовы.

Об этом решении сообщила во вторник министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну по итогам заседания группы противодействия распространению инфекции.

"Решение было запретить абсолютно все манифестации, любого порядка: культурные, социальные, спортивные", - заявила министр.

Отменен будет также и финальный концерт фестиваля "Мэрцишор".

Она отметила, что властями ведутся переговоры с представителями религиозных культов, с целью ограничения массовых скоплений верующих на службах.