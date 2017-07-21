Впервые автозаправки понизили цену топлива после снижения котировок нефти
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После обвала котировок нефти на мировых биржах, молдавские АЗС отреагировали резким снижением цен на автомобильное топливо.
Цена бензина 95 снижена на 1 лей — до 17,40-17,50 лея за литр. Дизтопливо подешевело почти на лей, до 15,30-15,40 лея за литр. Менее всего подешевел сжиженный газ - на 30 банов за литр.
В понедельник цена барреля нефти марки BRENT упала ниже 35 долларов. Это самые котировки со времен войны в Персидском заливе.
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