Впервые автозаправки понизили цену топлива после снижения котировок нефти ...

После обвала котировок нефти на мировых биржах, молдавские АЗС отреагировали резким снижением цен на автомобильное топливо.

Цена бензина 95 снижена на 1 лей — до 17,40-17,50 лея за литр. Дизтопливо подешевело почти на лей, до 15,30-15,40 лея за литр. Менее всего подешевел сжиженный газ - на 30 банов за литр.

В понедельник цена барреля нефти марки BRENT упала ниже 35 долларов. Это самые котировки со времен войны в Персидском заливе.